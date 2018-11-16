АМКУ оштрафовал аэропорт "Киев" на почти 0,7 млн гривен

Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

Аэропорт оштрафовали за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать международный аэропорт "Киев" на 681 тысячу гривен за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Также указано, что АМКУ оштрафовал компанию "Мастер-Авиа" на 1,8 миллиона гривен. Следует отметить, что компания осуществляет управление аэропортом в рамках инвестиционного соглашения на 49 лет, которое заключили еще в 2010 году.

"Оштрафовано ООО "МАСТЕР-АВИА"на 1801406 грн и КП "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) на 681 019 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", - говорится в сообщении комитета.

Как писало РБК-Украина ранее, за сентябрь международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 307,5 тыс. пассажиров, что на 30,6% больше, чем в сентябре 2017 года.

Напомним, в 2017 году АМКУ обвинял аэропорт "Борисполь" в непрозрачных скидках для авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины".