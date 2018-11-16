АМКУ оштрафував аеропорт "Київ" на майже 0,7 млн гривень

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Аеропорт оштрафували за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив оштрафувати міжнародний аеропорт "Київ" на 681 тисячу гривень за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комітету.

Також вказано, що АМКУ оштрафував компанію "Мастер-Авіа" на 1,8 мільйона гривень. Слід зазначити, що ця компанія здійснює управління аеропортом у рамках інвестиційної угоди на 49 років, яку уклали ще у 2010 році.

"Оштрафовано ТОВ "МАСТЕР-АВІА" на 1 801 406 грн та КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) на 681 019 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", - сказано у повідомленні комітету.

Як писало РБК-Україна раніше, за вересень міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського обслужив 307,5 тис. пасажирів, що на 30,6% більше, ніж у вересні 2017 року.

Нагадаємо, в 2017 році АМКУ звинувачував аеропорт "Бориспіль" у непрозорих знижках для авіаперевізника "Міжнародні авіалінії України".