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АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа

Новини » Фінанси     10.12.2019 - 16:57
АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа
Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Сума штрафів склала 278 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів олігарха Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

В АМКУ встановили, що облгази зловживали своїм домінуючим становищем на ринку - з жовтня 2018 по серпень 2019 року вони донараховували споживачам обсяги спожитого газу понад норми.

"Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, АМКУ наклав штрафи на такі групи:

  • "Вінницягаз" - 21 млн. грн.
  • "Волиньгаз" - 13 млн. грн.
  • "Дніпропетровськгаз" - 34 млн. грн.
  • "Житомиргаз" - 11 млн. грн.
  • "Закарпатгаз" - 18 млн. грн.
  • "Запоріжгаз" - 14 млн. грн.
  • "Івано-Франківськгаз" - 10 млн. грн.
  • "Київоблгаз" - 49 млн. грн.
  • "Львівгаз" - 13 млн. грн.
  • "Миколаївгаз" - 14 млн. грн.
  • "Рівнегаз" - 5 млн. грн.
  • "Сумигаз" - 10 млн. грн.
  • "Харківгаз" - 33 млн. грн.
  • "Хмельницькгаз" - 12 млн. грн.
  • "Чернівцігаз" - 7 млн. грн.
  • "Чернігівгаз" - 13 млн. грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ рекомендував найбільшим роздрібним мережам щодо продажу пального знизити ціни на бензин через те, що середні ціни великого опту знизилися на 20%, а роздрібні ціни лише на 5,5-6%.

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