АМКУ еще не принял решение о пошлине на экспорт электроэнергии, - заявление

Фото: АМКУ (УНИАН)

У АМКУ есть 10 дней для анализа и формирования позиции по данному вопросу

В Антимонопольном комитете Украины заявили о том, что не принимали решения об отказе в согласовании проекта постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины, которую ранее раскритиковали в Энергосообществе Европейского союза и Европейской бизнес ассоциации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АМКУ.

"АМКУ не принимал решений об отказе в согласовании проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Изменений в кодекс системы передачи" (направленного письмом НКРЭКУ от 20.01.2020 № 753/17.2.1/7-20). Действующим законодательством предусмотрен 10-дневный срок для анализа и формирования позиции АМКУ", - говорится в заявлении Антимонопольного комитета.

В комитете отметили, что из-за публичных противоречий относительно законности и целенаправленности изменений в кодекс системы передачи, вопрос о принятии проекта постановления было вынесено на рассмотрение 30 января 2020 года. На заседание пригласили представителей органов власти и участников рынка.

"Во время заседания свои позиции высказали НКРЭКУ, Минэнерго, Укрэнерго, ДТЭК, Энергоатом, трейдеры и народные депутаты. АМКУ оценивает проекты нормативных актов с точки зрения их влияния на конкуренцию. Полученная в ходе заседания информация сейчас обрабатывается, проверяется и уточняется, по ее выводам АМКУ примет позицию по этому проекту", - заявили в АМКУ.

Напомним, ранее сообщалось, чтов в АМКУ поступило письмо директора Секретариата Европейского Энергетического сообщества (ЭС) Янеза Копача с просьбой не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, которые предполагают распространение тарифа на передачу на экспортеров электроэнергии.

Как писало РБК-Украина, Федерация работодателей ТЭК заявляла, что введение оплаты услуг по передаче электроэнергии при экспорте противоречит статье 31 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом (в статье указывается на невозможность установления пошлин, налогов или иных мер эквивалентного действия при экспорте товаров).