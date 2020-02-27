АМКУ схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві

Ілюстративне фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Концесія дозволить отримати бюджету України 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив передачу в концесію морського порту "Ольвія" у Миколаєві. Про це повідомили в прес-службі АМКУ.

Повідомляється, що катарська компанія "QTerminals", яка стала переможцем конкурсу, подала документи в АМКУ на одержання в концесію активів порту "Ольвія" в кінці січня 2020 року.

"Враховуючи, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що морський порт "Ольвія" в Миколаєві передали в концесію катарської компанії "QTerminals". За його словами, завдяки концесії державний бюджет України отримає 3,4 млрд гривень інвестицій за п'ять років.

Також РБК-Україна писало, що раніше у концесію передали Херсонський морський порт. Переможцем конкурсу стала компанія "Рісоіл-Херсон", яка повинна інвестувати близько 300 млн гривень. На початку лютого суд заблокував передачу порти в концесію, однак 14 лютого процес був розблокований рішенням Апеляційного суду.

Зазначимо, концесія - це вид договору про створення або реконструкції за рахунок коштів інвестора державних об'єктів, в результаті чого інвестор отримує можливість експлуатувати об'єкт на оплатній основі, отримуючи дохід у свою користь.