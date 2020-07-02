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АМКУ обвинили в подрыве доверия бизнеса к органам исполнительной власти

Новости » Политика     02.07.2020 - 14:58
АМКУ обвинили в подрыве доверия бизнеса к органам исполнительной власти
Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Антимонопольный комитет превратился из регулятора конкуренции в мощного административного игрока

Уже не первый год в Украине сохраняется тенденция снижения индекса деловых ожиданий предприятий. На настроения бизнеса повлияли и действия АМКУ.

Об этом сообщает новостной портал Delo.ua.

"Под давлением астрономических штрафов в несколько миллиардов гривен, на грани краха оказалась табачная отрасль Украины. Ряд компаний заявили об остановке предприятий или о сокращении производства. Крупные игроки рынка намерены выводить производственные мощности из Украины. Это обернется закрытием тысяч рабочих мест, потерей поступлений в бюджет, ростом потребления нелегальной продукции, социальными проблемами. Кроме того, бизнес непременно сделает напрашивающийся вывод: если сегодня так поступают с "табачниками", то завтра также поступят и с другими отраслями", - отмечает издание.

Кроме того, отмечается, что Антимонопольный комитет превратился из регулятора конкуренции в мощного административного игрока, чьи действия способны влиять на судьбу целых отраслей экономики.

"Как результат - из Украины могут уйти крупные иностранные инвестора, а экономика страны потеряет целые отрасли", - говорится в публикации.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что источником информации о предстоящей отставке главы АМКУ Юрия Терентьева - является он сам. Таким образом, Терентьев шантажирует Офис президента, однако реакция власти на подобный шантаж может быть разной, к тому же причин для его отставки - более, чем достаточно.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныЮрий Терентьев
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