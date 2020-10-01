АМКУ обвинил в сговоре участников аукциона по продаже ТРЦ "Республика"

На каждую из трех компаний наложен штраф
Антимонопольный комитет заявляет о сговоре трех компаний во время аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого был недостроенный торговый комплекс "Республика" в Киеве. Крупнейший ТРЦ в Украине был продан в 2019 году за 777,13 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Как отмечается в сообщении, права ТРУ "Республика" был продан на веб-портале ProZorro через "голландский аукцион" с понижением цены за 30% от первоначальной стоимости.
Антимонопольный комитет открыл дело и нашел признаки того, что поведение трех участников торгов - компаний "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и Толкфин" - является результатом заговора.
АМКУ собрал такую информацию:
"Установленные комитетом факты бесспорно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний относительно проведения аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого является ТРЦ "Республика". То есть, сговора", - говорится в сообщении.
По решению АМКУ на "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и Толкфин" наложены штрафы в размере 10% от дохода каждого из них.
Напомним, в феврале 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота "Надра", по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika. Победителем аукциона стала компания "Солтекс Капитал", которая согласилась заплатить за ТРЦ "Республика" 777,13 млн грн.
Отметим, что продажа ТРЦ "Республика" в Киеве стал самой крупной операцией продажи имущества банков-банкротов в 2019 году.