АМКУ обвинил в сговоре участников аукциона по продаже ТРЦ "Республика"

Антимонопольный комитет заявляет о сговоре трех компаний во время аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого был недостроенный торговый комплекс "Республика" в Киеве. Крупнейший ТРЦ в Украине был продан в 2019 году за 777,13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как отмечается в сообщении, права ТРУ "Республика" был продан на веб-портале ProZorro через "голландский аукцион" с понижением цены за 30% от первоначальной стоимости.

Антимонопольный комитет открыл дело и нашел признаки того, что поведение трех участников торгов - компаний "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и Толкфин" - является результатом заговора.

АМКУ собрал такую информацию:

учредителями и руководителями компаний являются родственники;

компании имели и других общих работников;

участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;

тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин";

использование компаниями одних и тех же средств связи;

согласованное поведение компаний во время самих торгов.

"Установленные комитетом факты бесспорно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний относительно проведения аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого является ТРЦ "Республика". То есть, сговора", - говорится в сообщении.

По решению АМКУ на "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и Толкфин" наложены штрафы в размере 10% от дохода каждого из них.

Напомним, в феврале 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота "Надра", по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika. Победителем аукциона стала компания "Солтекс Капитал", которая согласилась заплатить за ТРЦ "Республика" 777,13 млн грн.

Отметим, что продажа ТРЦ "Республика" в Киеве стал самой крупной операцией продажи имущества банков-банкротов в 2019 году.