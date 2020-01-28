АМКУ обвинил 10 крупнейших туроператоров в манипуляциях с ценами

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил манипуляции с ценами на туристические услуги у 10 крупнейших туроператоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского областного территориального отделения АМКУ.

Сообщается, что нарушения выявлены в деятельности "Пегас Туристик" (Pegas Touristik), "Тез Тур" (Tez Tour), "Джоин Ап" (Join UP!), "Коралл Тревел" (Coral Travel), "Тревел Профешнл Групп" (TPG), "Туристическая компания« Анекс Тур" (Anex Tour), "ТТВК" (TUI), "Музенидис тревел Украина" (Mouzenidis Travel), "Компас Украины" (Kompas Touroperator), "Альф туристический оператор" (Alf). В частности туроператоры размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости предоставления туристических услуг.

"Такие туроператоры используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления таких услуг в гривнах", - сообщили в АМКУ.

Указанный действия содержат нарушения ст.151 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

"Сообщения вышеуказанными туроператорами неопределенному кругу лиц неточных сведений о стоимости предоставления туристического продукта, в частности вследствие выбранного способа их изложения, может повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения (заказ) услуг этих субъектов", - отметили в Антимонопольном комитете.

В связи с данными фактами Киевское областное территориальное отделение АМКУ 28 января начало рассмотрение соответствующего дела.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ рекомендовал поставщикам тепла снизить тарифы. В частности рекомендуется обеспечить своевременное информирование потребителей о принятых мерах по изменению размера начислений за отопление и горячую воду.

Также РБК-Украина писало, что АМКУ одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.