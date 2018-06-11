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АМКУ назвав найбільш оскаржених замовників закупівель в травні

НовиниЕкономіка    11.06.2018 - 18:11
Фото: Юрій Терентьєв (facebook.com yuriy.terentyev)
Фото: Юрій Терентьєв (facebook.com yuriy.terentyev)

У цей список увійшли ПАТ "Укрзалізниця" (18 скарг) і Служба автомобільних доріг

Антимонопольний комітет України (АМКУ) назвав найбільш оскаржених замовників закупівель в травні 2018 року. Про це на брифінгу повідомив глава Антимонопольного Комітету Юрій Терентьєв, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найбільш оскаржені замовники в травні 2018 року - це комунальні підприємства Вінницької міськради - ДП "Вінницяміськтеплоенерго" (30 скарг), Міноборони (21 скарга)", - сказав він.

Також, за його словами, зокрема, в цей список увійшла і ПАТ «Укрзалізниця» (18 скарг), і Служба автомобільних доріг.

При цьому, як зазначив глава АМКУ, кількість скарг в травні 2018 року значно більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

"Продовжує зростати кількість скарг", - сказав Терентьєв.

У травні, за його словами, в АМКУ надійшло 693 скарги проти аналогічного періоду минулого року - 531 скарга.

"З цієї кількості - 450 скарг було розглянуто, 130 було відхилено, 273 - задоволено повністю або частково ... Тобто, 50% скарг містили достатньо доказів для прийняття рішення про повне задоволення або частково", - зазначив Терентьєв.

Нагадаємо, російський "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України і готує у зв'язку з цим новий позов у міжнародний арбітраж. 

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Теги публікації: Антимонопольний комітет України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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