АМКУ исключает монопольное влияние "зеленой" энергетики на энергорынок в Украине

"Мы должны оценивать действия в связи с влиянием на конкуренцию. Сегодня доля "зеленой" энергетики - это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ в 2021 году ожидается 19%. И это еще не является той частью, по которой можно сказать, что значительная рыночная власть, монопольное положение", - сказала Пищанская.

По ее словам, ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не имеет причин для начала каких-либо расследований или проверок со стороны АМКУ.

Песчанская уточнила, что на сегодня не располагает данными ни о превышении "зелеными" производителями порога в 35%, ни об их сговоре на рынке энергетики.

"Мы должны разделять вопросы, которые относятся к сфере антиконкурентного законодательства, и которые относятся к другим сферам", - сказала она.