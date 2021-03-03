АМКУ виключає монопольний вплив "зеленої" енергетики на енергоринок в Україні

"Ми маємо оцінювати дії згідно з впливом на конкуренцію. Сьогодні частка "зеленої" енергетики - це 8%. І згідно з прогнозами НКРЕКП у 2021 році очікується 19%. І це ще не є тією часткою, щодо якої можна сказати що значна ринкова влада, чи монопольне становище", - сказала Піщанська.

За її словами, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь-яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних ані про перевищення "зеленими" виробниками порогу в 35%, ні про їх змову на ринку енергетики.

"Ми маємо розділяти питання, які належать до сфери антиконкурентного законодавства, і які належать до інших сфер", - сказала вона.