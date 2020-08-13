АМКУ будет следить, чтобы клиенты могли свободно менять поставщика газа

Глава комитета отмечает, что рынок природного газа в Украине развивается
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет тщательно следить за соблюдением конкуренции на новом рынке газа. В первую очередь, это касается права клиентов менять поставщика газа.
Об этом заявила председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская во время брифинга.
"Предостерегаю поставщиков природного газа от совершения заговоров и злоупотреблений, а также недобросовестной конкуренции на рынке. В случае выявления таких фактов Антимонопольный комитет будет принимать соответствующие меры", - заявила Пещанская.
Глава комитета также отметила, что на рынке природного газа в Украине еще нет совершенной конкуренции, однако рынок развивается.
"Учитывая что население потребляет около 40% природного газа, это является значительной, интересной частью рынка", - отметила Пещанская.
Напомним, с 1 августа 2020 года бытовые потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика природного газа.
Для смены поставщика необходимо направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит переход клиента.
При этом участие или отдельное подтверждения со стороны существующего поставщика получать не нужно. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.