АМКУ буде слідкувати, щоб клієнти могли вільно змінювати постачальника газу

Фото: Ольга Піщанська (РБК-Україна)

Очільниця комітету зазначає, що ринок природного газу в Україні розвивається

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ретельно слідкуватиме за дотриманням конкуренції на новому ринку газу. В першу чергу, це стосується права клієнтів змінювати постачальника газу.

Про це заявила голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська під час брифінгу.

"Застерігаю постачальників природного газу від вчинення змов та зловживань, а також недобросовісної конкуренції на ринку. У разі виявлення таких фактів Антимонопольних комітет буде вживати відповідних заходів", - заявила Піщанська.

Очільниця комітету також відзначила, що на ринку природного газу в Україні ще немає досконалої конкуренції, однак ринок розвивається.

"Зважаючи що населення споживає близько 40% природного газу, це є значною, цікавою частиною ринку", - відзначила Піщанська.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року побутові споживачі отримали можливість самостійно обирати постачальника природного газу.

Для зміни постачальника необхідно направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору поставки, та він забезпечить перехід клієнта.

При цьому участі або окремого підтвердження з боку існуючого постачальника отримувати не потрібно. Поставка газу новим постачальником починається з дня реєстрації споживача в відповідному реєстрі.