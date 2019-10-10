АМКУ будет штрафовать теплопоставщиков за срыв отопительного сезона

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о штрафах за срыв отопительного сезона компании-теплопоставщики, которые являются монополистами. Об этом говорится в пресс-службе АМКУ.

В частности, как заявили в Комитете, штраф составит до 10 % дохода за последний отчетный год.

"Отказ субъекта, занимающего монопольное положение (а именно такими в большинстве есть теплопоставщики), от реализации товара при отсутствии его альтернативы, может иметь признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением", - пояснили в АМКУ.

Комитет провел также исследования нынешней ситуации с отоплением в ряде регионов, где были выявлены следующие нарушения конкурентного законодательства как со стороны теплопоставщиков, так и со стороны местных органов власти:

установка "завышенных" тарифов за услуги централизованного теплоснабжения;

предоставление услуг ненадлежащего качества и отказ в проведении перерасчетов за некачественно предоставленные услуги;

начисления за услуги по нормам потребления при наличии приборов учета;

увеличение тарифа без уведомления потребителей.

Реальную угрозу отопительному сезону, по данным Комитета, несут неурегулированные вопросы между "Нафтогазом", операторами газораспределительных сетей и теплопоставщиками. Из-за возмещения разницы в тарифах на теплоснабжение и значительную задолженность потребителей за тепло отдельные организации угрожают не начинать отопительный сезон, пока эти проблемы не решатся.

"Комитет прекрасно осознает, что его вмешательство не будет иметь эффекта без устранения системных проблем отрасли, которые требуют действий других органов власти. Поэтому наставления и рекомендации были направлены Министерству развития общин и территорий Украины", - отметили в АМКУ.

Кроме того, для надежного и безопасного отопительного сезона отделения АМКУ предоставили органам местного самоуправления и теплопоставщикам 360 рекомендаций.

Напомним, на последнем заседании Кабинета министров Украины приняли решение создать рабочую группу для решения проблем с началом отопительного сезона.