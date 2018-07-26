Amillidius и Financoff - успешный старт совместных рейтинговых проектов

Более года назад известное бизнес-издание «Деньги Плюс» (ныне «Финансофф») подписало контракт с руководителем маркетинговой компании «Амиллидиус» Богданом Терзи. Эта компания — один из лидеров отечественного рынка. В ней работают специалисты высокого класса, с колоссальным опытом в сфере маркетинга.

Не так давно главный редактор журнала «Финансофф» Эльвира Гаврилова совместно с ведущим украинским маркетологом Богданом Терзи анонсировали запуск нескольких масштабных проектов. Речь идет о рейтингах ТОП-100 от Amillidius и Financoff, которые включают в себя серию номинаций, посвященных женщинам, детям, мужчинам, бизнес-проектам. Отдельными категориями проекта станут “Лучшие отели” и “Лучшие рестораны”.

На сегодняшний день уже реализованы два крупных проекта:

«ТОП 100. Будущее Украины. Дети»;

«ТОП 50. Гордость и красота Украины. Женщины».

Результаты рейтингов, по оценке главы «Амиллидиус», оправдали самые смелые ожидания, однако почивать на лаврах еще рано. Руководитель маркетинговой компании, Богдан Трези, рассказал, что после завершения рейтинговых мероприятий в десятки раз увеличилась читательская аудитория журнала. Это, в свою очередь, может означать только одно — специалисты от «Амиллидиус» попали в точку. Они создали то, что действительно интересно обществу – рейтинги.

ТОП-100: Чему обязаны своим успехом?

Почему же эти рейтинги увенчались таким успехом? Богдан Терзи с радостью отвечает на этот вопрос. Благодаря слаженной работе всех сотрудников компании «Амиллидиус» и комплексному подходу к созданию маркетинговых кампаний и PR в СМИ, проекты ТОП-100 произвели такой резонанс.

Руководитель «Амиллидиус» также рассказал, что им лично было разработано несколько мощных рекламных стратегий для продвижения этих проектов. Основной целью Богдана Терзи было сделать так, чтобы номинации прошли на государственном уровне. И ему это удалось. Глава «Амиллидиус», как профессионал в вопросах маркетинга, смог заручиться поддержкой крупных структур и спонсоров. Для участия в рейтингах ТОП-100 Богдан привлек топовых бизнесменов, политиков и общественных деятелей.

Новые резонансные номинации ТОП-100 от Amillidius и Financoff

В скором времени, главный редактор журнала Financoff Эльвира Гаврилова совместно с главой компании Amillidius Богданом Терзи представят новые проекты, подготовка которых идет полным ходом. Многотысячной публике будут представлены следующие номинации:

«ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины»;

«ТОП-100. Лучшие рестораны»;

«ТОП-100. Лучшие отели»;

«ТОП-100. Лучшие компании».

Регистрация участников очередного проекта «ТОП-100. Гордость Украины. Мужчины» уже началась.

Маркетологи «Амиллидиус» максимально ответственно подошли к продвижению предстоящего рейтинга. На данный момент они работают над созданием новых PR-стратегий. Учитывая грандиозный успех предыдущих топов, можно с полной уверенностью заявить, что следующий обещает быть еще более масштабным.