Amillidius і Financoff — успішний старт спільних рейтингових проектів

Понад рік тому відоме бізнес-видання «Фінансофф» підписало контракт з керівником маркетингової компанії «Аміллідіус» Богданом Терзі. Ця компанія — один з лідерів вітчизняного ринку. У ній працюють фахівці високого класу, з колосальним досвідом в сфері маркетингу.

Нещодавно головний редактор журналу «Фінансофф» Ельвіра Гаврилова спільно з провідним українським маркетологом Богданом Терзі анонсували запуск декількох масштабних проектів. Йдеться про рейтинги ТОП-100 від Amillidius і Financoff, які містять в собі серію номінацій, присвячених жінкам, дітям, чоловікам, бізнес-проектам. Окремими категоріями проекту стануть «Кращі готелі» та «Кращі ресторани».

На сьогодні вже реалізовані два великих проекти:

«ТОП 100. Майбутнє України. Діти»;

«ТОП 50. Гордість і краса України. Жінки».

Результати рейтингів, за оцінкою глави «Аміллідіус», виправдали найсміливіші очікування, однак спочивати на лаврах ще рано. Керівник маркетингової компанії, Богдан Терзі, розповів, що після завершення рейтингових заходів в десятки разів збільшилася аудиторія читачів журналу. Це, в свою чергу, може означати тільки одне — фахівці від «Аміллідіус» потрапили в точку. Вони створили те, що дійсно цікаво суспільству — рейтинги.

ТОП-100: Чому зобов'язані своїм успіхом?



Чому ж ці рейтинги досягли такого успіху? Богдан Терзі з радістю відповідає на це питання. Завдяки злагодженій роботі всіх співробітників компанії «Аміллідіус» та комплексному підходу до створення маркетингових кампаній і PR в ЗМІ, проекти ТОП-100 викликали такий резонанс.

Керівник «Аміллідіус» також розповів, що їм особисто було розроблено кілька потужних рекламних стратегій для просування цих проектів. Основною метою Богдана Терзі було зробити так, щоб номінування відбулося на державному рівні. І йому це вдалося. Глава «Аміллідіус», як професіонал у питаннях маркетингу, зміг заручитися підтримкою великих структур і спонсорів. Для участі в рейтингах ТОП-100 Богдан залучив топових бізнесменів, політиків і громадських діячів.

Нові резонансні номінації ТОП-100 від Amillidius і Financoff



Незабаром, головний редактор журналу Financoff Ельвіра Гаврилова спільно з головою компанії Amillidius Богданом Терзі презентують нові проекти, підготовка яких йде повним ходом. Багатотисячній аудиторії будуть представлені наступні номінації:

«ТОП-100. Гордість України. Чоловіки»;

«ТОП-100. Кращі ресторани»;

«ТОП-100. Кращі готелі»;

«ТОП-100. Кращі компанії»

Реєстрація учасників чергового проекту «ТОП-100. Гордість України. Чоловіки» вже почалася.

Маркетологи «Аміллідіус» максимально відповідально підійшли до просування майбутнього рейтингу. На даний момент вони працюють над створенням нових PR-стратегій. З огляду на грандіозний успіх попередніх топів, можна з повною впевненістю заявити, що наступний обіцяє бути ще масштабнішим.



