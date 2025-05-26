Американця звинуватили у спробі підпалу посольства США в Ізраїлі: що сталося

Згідно з прес-релізом Мін'юсту, у неділю, 25 травня, Джозеф Ноймаєр був депортований з Ізраїлю до США. Після прибуття в аеропорт Нью-Йорка його заарештували.

Як повідомляється, Ноймаєр, який також є громадянином Німеччини, прибув до посольства США в Тель-Авіві минулого тижня і плюс в охоронця посольства без будь-якої провокації. Після цього він опанував і, не будучи заарештованим, залишив рюкзак.

Охоронці виявили в рюкзаку пляшки із запальною сумішшю. Пізніше чоловіка заарештували у своєму готелі.

Влада провела пошук у соцмережах Ноймаєра, де нібито було опубліковано пост, датований раніше тим самим днем, у якому йшлося: "Приєднуйтесь до мене, коли я спалю посольство в Тель-Авіві".

Також на його сторінці нібито були фрази "Смерть Америці, смерть американцям" і погрози вбити президента США Дональда Трампа.

Звинувачення, висунуті Ноймайєру, з'явилися незабаром після того, як у Вашингтоні, округ Колумбія, було застрелено двох співробітників ізраїльського посольства. Вбивства розслідуються як терористичний акт після того, як чоловік, якого підозрюють у стрілянині, вигукнув "Свободу Палестині" і заявив правоохоронцям, що "зробив це заради Гази".

CNN зазначає, що міністр внутрішньої безпеки Трампа Крісті Ноєм перебуває в неділю в Ізраїлі, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху у зв'язку зі стріляниною.