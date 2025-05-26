Американца обвинили в попытке поджога посольства США в Израиле: что случилось

Согласно пресс-релизу Минюста, в воскресенье, 25 мая, Джозеф Ноймайер был депортирован из Израиля в США. По прибытию в аэропорт Нью-Йорка его арестовали.

Как сообщается, Ноймайер, который также является гражданином Германии, прибыл в посольство США в Тель-Авиве на прошлой неделе и плюс в охранника посольства без какой-либо провокации. После он овладел и не будучи арестованным оставил рюкзак.

Охранники обнаружили в рюкзаке бутылки с зажигательной смесью. Позже мужчина был арестован в своем отеле.

Власти провели поиск в соцсетях Ноймайера, где якобы был опубликован пост, датированный ранее тем же днем, в котором говорилось: "Присоединяйтесь ко мне, когда я сожгу посольство в Тель-Авиве".

Также на его страницы якобы были фразы "Смерть Америке, смерть американцам" и угрозы убить президента США Дональда Трампа.

Обвинения, выдвинутые Ноймайеру, появились вскоре после того, как в Вашингтоне, округ Колумбия, были застрелены два сотрудника израильского посольства. Убийства расследуются как террористический акт после того, как мужчина, которого подозревают в стрельбе, выкрикнул "Свободу Палестине" и заявил правоохранителям, что "сделал это ради Газы".

CNN отмечает, что министр внутренней безопасности Трампа Кристи Ноем находится в воскресенье Израиле, чтобы встретиться с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в связи со стрельбой.