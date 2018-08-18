Американці вважають, що Трамп ставиться до Росії надто дружелюбно, - опитування

41% громадян США вважають Росію ворогом

Шість із десяти американців (57%) вважають, що президент США Дональд Трамп дуже дружелюбний з Росією. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SSRS на замовленням CNN.

Близько третини громадян США (35%) вважають, що дружні відносини з РФ - це правильно.

У надмірній дружбу з Північною Кореєю звинуватили Трампа 43% респондентів, а 42% назвали правильними такі стосунки з Пхеньяном.

Водночас більшість американців вважають Велику Британію (90%), Францію (90%), Німеччину (85%) та Ізраїль (75%) союзниками і друзями США.

Телекомпанія відзначає, що частка громадян США, які вважають ворогами Північну Корею, Іран та Росію з 2014 року зросла.

Росію ворогом США вважають чотири з десяти (41%) американців, тоді як в 2014 році, за інформацією видання, про такі настрої говорили лише 25% опитаних, тоді як головний ворог - КНДР (59%).

Наголошується, що серед демократів ворогом Росію вважають 56% (чотири роки тому - 20%), а 70% прибічників Трампа вважають правильною дипломатію президента щодо Росії.

Опитування проводилося з 9 по 12 серпня 2018 року серед 1,2 тис. дорослих американців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає виконаним завдання повернення величі Америці,