UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Американцы продали уголь в Украину по формуле "Роттердам+" с учетом фрахта

Автор: Наталия Гурковская

Цена на американский уголь, который 2 декабря прибыл в Украину для компании ДТЭК, сформирована на основании котировок API2 (порт Роттердам, Нидерланды) плюс стоимость фрахта 30-35 долларов/тонна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в "ДТЭК Энерго".

Поставщиком угля выступила международный трейдер Jera (Япония). Объем партии 66 тыс. тонн.

Напомним, в конце ноября государственная компания "Центрэнерго" также приобрела американский уголь, прописав в контракте формулу "Роттердам+", по данным агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, который предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Второе судно прибыло 2 декабря. Еще 5 кораблей ожидаются по последним данным в декабре-январе для "ДТЭК Энерго".

Напомним, индекс API2 плюс доставка в 2016-2019 году использовался для определения цены на энергетический уголь в формуле "Роттердам+".

Читайте РБК-Украина в Google News
Роттердам+