RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Американці продали вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" з урахуванням фрахту

Автор: Наталія Гурковська

Ціна на американське вугілля, яке 2 грудня прибуло в Україну для компанії ДТЕК, сформована на підставі котирувань API2 (порт Роттердам, Нідерланди) плюс вартість фрахту 30-35 доларів/тонна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в "ДТЕК Енерго".

Постачальником вугілля виступила міжнародний трейдер Jera (Японія). Обсяг партії 66 тис. тонн.

Нагадаємо, наприкінці листопада державна компанія "Центренерго" також придбала американське вугілля, прописавши в контракті формулу "Роттердам+", за даними агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 22 листопада в Україну прибув перший із семи законтрактованих у США та Колумбії компанією ДТЕК кораблів з 60,5 тис. тонн вугілля, призначеного для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго". Друге судно прибуло 2 грудня. Ще 5 кораблів очікуються за останніми даними у грудні-січні для "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, індекс API2 плюс доставка у 2016-2019 році використовувався для визначення ціни на енергетичне вугілля у формулі "Роттердам+".

Читайте РБК-Україна в Google News
Роттердам+