Американці різко змінили думку про допомогу Україні після дій Трампа

Водночас скоротилася частка тих, хто вважає, що США роблять занадто багато (30%) або недостатньо (23%) для України.

Досі найвищий відсоток американців, які вважали, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, становив 38%, першому опитуванні Gallup з цього питання в серпні 2022 року. Однак невдовзі думка змінилася на тлі критики з боку деяких лідерів-республіканців щодо обсягу допомоги, яку США надавали Україні для ведення війни.

Тепер, коли президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому, картина знову змінилася, і перевага американців більшій участі США значно переважає інші думки.

Останні результати отримано під час опитування Gallup, проведеного 3-11 березня після суперечливої зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті між Трампом, віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським, яка закінчилася тим, що Зеленський раптово залишив Білий дім.

Зустріч, на якій планувалося обговорити потенційну угоду, що стосується мінеральних ресурсів України, і закласти основу для припинення вогню з Росією, зрештою закінчилася невдачею і призвела до того, що адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими і військову допомогу Україні 3 березня. Однак після того, як Україна погодилася на 30-денну тимчасову угоду про припинення вогню 11 березня, допомога США та обмін розвідданими відновилися.

Підтримка допомоги Україні в поверненні територій перевищує 50%

Опитування також виявило п'ятивідсоткове зростання частки американців, які вважають, що США мають і надалі підтримувати Україну в поверненні її території, навіть якщо це потребуватиме тривалої участі (53%), а не припиняти конфлікт якнайшвидше, навіть якщо це означає поступку території Росії (45%).

Думки змінилися порівняно з груднем, коли 50% хотіли швидкого закінчення війни, що є найвищим показником у тенденції цього настрою, а 48% підтримували збереження участі. До цього більшість у діапазоні від 55% до 66% виступали за допомогу Україні в поверненні її території.

Адміністрація Трампа наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, хоча незрозуміло, чи означатиме це, що Росія збереже за собою території, на які вона претендує під час бойових дій із 2022 року.

Розрив у вподобаннях партій щодо припинення війни сягнув нового максимуму в 60 пунктів: підтримка республіканців ідеї якнайшвидшого закінчення війни залишилася на рівні 77% з грудня, а підтримка демократів знизилася на 13 пунктів до 17%.

Більшість демократів (82%) і незалежних виборців (54%), але тільки 22% республіканців підтримують війну до повернення Україною втрачених територій.

Ситуація на полі бою

Коли справа доходить до того, яка сторона виграє війну, більшість американців незмінно кажуть, що жодна зі сторін не виграє від червня 2023 року, коли Gallup почав ставити це запитання, включно з 63% у поточному опитуванні. Ще 26% дорослих американців кажуть, що зараз виграє Росія, це найвищий показник за всю історію, тоді як стабільні 10% вважають, що виграє Україна.

Раніше під час війни американці були більш схильні говорити, що виграє Україна, а не Росія, але протягом останнього року думки змінилися.

Американці стурбовані тим, що Росія порушить умови угоди

Опитування також заміряло занепокоєння американців щодо потенційної угоди про припинення війни і виявило, що 79% американців "дуже" або "певною мірою" занепокоєні тим, що Росія порушить умови будь-якої мирної угоди, включно з 52%, які дуже занепокоєні.

Ще семеро з десяти дорослих американців стурбовані тим, що угода буде занадто вигідною для Росії. Навпаки, набагато менше занепокоєння викликає те, що Україна порушить угоду (26%) або отримає занадто вигідні умови (20%).

Понад чотири з десяти американців (43%) занепокоєні тим, що НАТО вестиме перемовини щодо угоди без значущої участі США, що здавалося можливим після зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі, але тепер, коли Україна і США знову ведуть перемовини, це здається менш імовірним.

Американці готові відправити зброю, якщо Росія порушить угоду

На запитання про те, що б вони хотіли, щоб зробили США, якби Росія порушила умови угоди, 64% американців відповіли, що вони б підтримали надсилання додаткової зброї та військових поставок в Україну. Однак підтримка авіаударів США по російських військових об'єктах в Україні (42%) або відправки наземних військ США для підтримки України (30%) набагато нижча.

Підсумки

Як зазначають соціологи, думки американців про війну Росії та України істотно змінилися за останні три місяці після інавгурації Трампа і зміни політики США щодо України. Новий максимум - 46% американців, включно з переважною більшістю демократів і майже половиною незалежних, тепер вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України. Незважаючи на партійні розбіжності, незначна більшість американців тепер підтримують продовження підтримки США у справі допомоги Україні в поверненні втрачених територій, що переломило тенденцію 2022-2024 років до пошуку більш швидкого закінчення війни.

"Заглядаючи вперед, це зростання суспільної переваги більш активної участі США може змусити адміністрацію Трампа переглянути свою політику щодо України, особливо якщо Росія порушить потенційні угоди про припинення вогню", - йдеться в повідомленні Gallup.