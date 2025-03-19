Американцы резко изменили мнение о помощи Украине после действий Трампа

Спустя три года после начала российско-украинской войны 46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в декабре, и является новым максимумом с 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Gallup.
В то же время сократилась доля тех, кто считает, что США делают слишком много (30%) или недостаточно (23%) для Украины.
До сих пор самый высокий процент американцев, которые считали, что США делают недостаточно для помощи Украине, составлял 38%, первом опросе Gallup по этому вопросу в августе 2022 года. Однако вскоре мнение изменилось на фоне критики со стороны некоторых лидеров-республиканцев относительно объема помощи, которую США оказывали Украине для ведения войны.
Теперь, когда президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом, картина снова изменилась, и предпочтение американцев большему участию США значительно превосходит другие мнения.
Последние результаты получены в ходе опроса Gallup, проведенного 3-11 марта после спорной встречи 28 февраля в Овальном кабинете между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая закончилась тем, что Зеленский внезапно покинул Белый дом.
Встреча, на которой планировалось обсудить потенциальную сделку, касающуюся минеральных ресурсов Украины, и заложить основу для прекращения огня с Россией, в конечном итоге закончилась неудачей и привела к тому, что администрация Трампа приостановила обмен разведданными и военную помощь Украине 3 марта. Однако после того, как Украина согласилась на 30-дневное временное соглашение о прекращении огня 11 марта, помощь США и обмен разведданными возобновились.
Опрос также выявил пятипроцентный рост доли американцев, которые считают, что США должны продолжать поддерживать Украину в возвращении ее территории, даже если это потребует длительного участия (53%), а не прекращать конфликт как можно быстрее, даже если это означает уступку территории России (45%).
Мнения изменились по сравнению с декабрем, когда 50% хотели быстрого окончания войны, что является самым высоким показателем в тенденции этого настроения, а 48% поддерживали сохранение участия. До этого большинство в диапазоне от 55% до 66% выступали за помощь Украине в возвращении ее территории.
Администрация Трампа настаивает на скорейшем прекращении войны, хотя неясно, будет ли это означать, что Россия сохранит за собой территории, на которые она претендует в ходе боевых действий с 2022 года.
Разрыв в предпочтениях партий относительно прекращения войны достиг нового максимума в 60 пунктов: поддержка республиканцев идеи скорейшего окончания войны осталась на уровне 77% с декабря, а поддержка демократов снизилась на 13 пунктов до 17%.
Большинство демократов (82%) и независимых избирателей (54%), но только 22% республиканцев поддерживают войну до возвращения Украиной утраченных территорий.
Когда дело доходит до того, какая сторона выигрывает войну, большинство американцев неизменно говорят, что ни одна из сторон не выигрывает с июня 2023 года, когда Gallup начал задавать этот вопрос, включая 63% в текущем опросе. Еще 26% взрослых американцев говорят, что сейчас выигрывает Россия, это самый высокий показатель за всю историю, в то время как стабильные 10% считают, что выигрывает Украина.
Ранее во время войны американцы были более склонны говорить, что выигрывает Украина, а не Россия, но в течение последнего года мнения изменились.
Опрос также замерял обеспокоенность американцев относительно потенциальной сделки о прекращении войны и выявил, что 79% американцев "очень" или "в некоторой степени" обеспокоены тем, что Россия нарушит условия любого мирного соглашения, включая 52%, которые очень обеспокоены.
Еще семь из десяти взрослых американцев обеспокоены тем, что соглашение будет слишком выгодным для России. Напротив, гораздо меньше обеспокоенности вызывает то, что Украина нарушит соглашение (26%) или получит слишком выгодные условия (20%).
Более четырех из десяти американцев (43%) обеспокоены тем, что НАТО будет вести переговоры по соглашению без значимого участия США, что казалось возможным после встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, но теперь, когда Украина и США снова ведут переговоры, это кажется менее вероятным.
На вопрос о том, что бы они хотели, чтобы сделали США, если бы Россия нарушила условия соглашения, 64% американцев ответили, что они бы поддержали отправку дополнительного оружия и военных поставок в Украину. Однако поддержка авиаударов США по российским военным объектам в Украине (42%) или отправки наземных войск США для поддержки Украины (30%) намного ниже.
Как отмечают социологи, мнения американцев о войне России и Украины существенно изменились за последние три месяца после инаугурации Трампа и изменения политики США в отношении Украины. Новый максимум - 46% американцев, включая подавляющее большинство демократов и почти половину независимых, теперь считают, что США не делают достаточно для поддержки Украины. Несмотря на партийные разногласия, незначительное большинство американцев теперь поддерживают продолжение поддержки США в деле помощи Украине в возвращении утраченных территорий, что переломило тенденцию 2022-2024 годов к поиску более быстрого окончания войны.
"Заглядывая вперед, этот рост общественного предпочтения более активного участия США может заставить администрацию Трампа пересмотреть свою политику в отношении Украины, особенно если Россия нарушит потенциальные соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении Gallup.
По данным Кильского института, страны Запада оказывают Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.
Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.