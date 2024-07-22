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Американці пожертвували вже 46,7 млн доларів для передвиборчої кампанії Гарріс, - AP

Понеділок 22 липня 2024 06:48
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Американці пожертвували вже 46,7 млн доларів для передвиборчої кампанії Гарріс, - AP Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після заяви президента США Джо Байдена про відмову брати участь у виборчих перегонах, американці зібрали на передвиборчу кампанію віце-президента Камали Гарріс 46,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Так, онлайн-платформа зі збору коштів для Демократичної партії ActBlue оголосила, що станом на 21:00 за східним часом вона зібрала 46,7 млн доларів у вигляді невеликих пожертвувань на виборчу компанію Гарріс.

До цього платформа повідомляла, що за 5 годин після новин про Байдена було зібрано 27,5 млн доларів.

Видання зазначає, що у червні кампанія Байдена та пов'язані з нею групи мали на рахунку близько 96 млн доларів. Республіканський національний з'їзд, навпаки, повідомив про фонд кампанії у розмірі 102 млн доларів.

У той же час, за інформацією Reuters, у червні на основний рахунок виборчої кампанії Байдена надійшло 64 млн доларів, з яких 59 млн було витрачено в основному на передвиборчу рекламу. Таким чином, наприкінці місяця на рахунку залишалося 95 млн доларів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп тим часом у червні зібрав менше - 21 млн доларів, витративши близько 10 млн. На кінець місяця на рахунку було 128 млн доларів.

Що сталося

Президент США Джо Байден у неділю, 21 липня, заявив, що відмовляється переобиратися на другий президентський термін. Про це він повідомив опублікувавши в соцмережі Х (колишній Twitter) відповідний лист. Слідом він написав, що замість себе на пост кандитата в президенти США пропонує віцепрезидента Камалу Гарріс.

Після новин про вихід Байдена деякі республіканці закликали його піти у відставку з посади президента. Реакції Білого довго чекати не довелося. У коментарі CNN, представник адміністрації США Ендрю Бейтс заявив, що Байден не піде з президентської посади до закінчення своїх повноважень.

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