Американскую военную базу в Ираке атаковали ракеты "Катюша"
Фото: на военной базе размещаются военнослужащие США (Anton Jankovoy/flickr)
Военная база Балад на севере Ирака подверглась ракетным атакам установок типа "Катюша". Их было по крайне мере пять.
На этой базе размещаются военнослужащие США. О пострадавших власти не сообщили. Ответственность за атаку пока никто не взял.
По данным Shafaq News, в результате обстрела пострадали пять человек - иракские военнослужащие.
Напомним, на днях в столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибло пять людей.
Ранее РБК-Украина писало, что аварию на ядерном объекте в городе Натанз в Иране признали террористическим актом. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.