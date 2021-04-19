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Американскую военную базу в Ираке атаковали ракеты "Катюша"

Новина українською → Ирак, Понедельник 19 апреля 2021 05:48
Американскую военную базу в Ираке атаковали ракеты "Катюша" Фото: на военной базе размещаются военнослужащие США (Anton Jankovoy/flickr)
Автор: Даша Харченко

Военная база Балад на севере Ирака подверглась ракетным атакам установок типа "Катюша". Их было по крайне мере пять.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

На этой базе размещаются военнослужащие США. О пострадавших власти не сообщили. Ответственность за атаку пока никто не взял.

По данным Shafaq News, в результате обстрела пострадали пять человек - иракские военнослужащие.

Напомним, на днях в столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибло пять людей.

Ранее РБК-Украина писало, что аварию на ядерном объекте в городе Натанз в Иране признали террористическим актом. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

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