Американську військову базу в Іраку атакували ракети "Катюша"
Фото: на військовій базі розміщуються військовослужбовці США (Anton Jankovoy/flickr)
Військова база Балад на півночі Іраку піддалася ракетних атак установок типу "Катюша". Їх було принаймні п'ять.
На цій базі розміщуються військовослужбовці США. Про постраждалих влади не повідомили. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.
За даними Shafaq News, в результаті обстрілу постраждали п'ять осіб - іракські військовослужбовці.
Нагадаємо, днями в столиці Іраку Багдаді стався теракт. В результаті трагедії загинуло п'ять людей.
Раніше РБК-Україна писало, що аварію на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані визнали терористичним актом. Влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.