В американском штате Джорджия объявили ЧП и ввели нацгвардию

Из-за продолжающихся беспорядков в штате Джорджия объявили чрезвычайное положение. Власти обратились за помощью к 1000 бойцам национальной гвардии для обеспечения безопасности в Атланте.

Об этом сообщает CNN.

По словам губернатора штата Брайан Кемп, ЧП - вынужденная мера и следует она за "неделями резкого роста числа насильственных преступлений и уничтожения имущества в городе Атланта".

По данным властей, только за выходные в результате стрельбы погибли 5 мирных жителей, еще более 30 человек получили ранения.

Среди убитых была 8-летняя девочка, которую застрелили, когда она ехала в машине со своей матерью и еще одним человеком. По словам полиции, машину обстреляли в субботу при попытке въезда на парковку с незаконными баррикадами.

Губернатор Джорджии заявила, что эти цифры были решающими для принятия решения о введении ЧП в штате.

Напомним, во время празднования Дня независимости в США прошли масштабные беспорядки, были расстреляны 27 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что одного из полицейских, виновного в смерти Джорджа Флойда, которая повлекла массовые митинги и протесты в США, отпустили под залог.