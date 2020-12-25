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В американском Нэшвилле взорвался автомобиль, полиция считает взрыв умышленным

Автор: Роман Тверденко

В Нэшвилле (штат Теннесси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали трое человек.

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Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в пятницу утром, около 6:30 по местному времени. От взрыва пострадали минимум трое человек, они были доставлены в больницу, но никто не пребывает в тяжелом состоянии. Также повреждены десятки зданий неподалеку.

Во время брифинга, представитель местной полиции Дон Арон заявил, что следствие считает происшествие преднамеренным взрывом. На месте инцидента работают полиция и федеральные ведомства.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня утром произошел взрыв рядом с рестораном "Золотой Шафран" на Оболони. Сейчас правоохранители устанавливают, что именно взорвалось вблизи заведения.

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