В американському Нешвіллі вибухнув автомобіль, поліція вважає вибух умисним

В Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля у центрі міста. В результаті інциденту постраждали троє осіб.
Про це повідомляє CNN.
Інцидент стався в п'ятницю вранці, близько 6:30 за місцевим часом. Від вибуху постраждали щонайменше троє людей, вони були доставлені в лікарню, але ніхто не перебуває у важкому стані. Також пошкоджено десятки будинків неподалік.
Під час брифінгу, представник місцевої поліції Дон Арон заявив, що слідство вважає пригоду навмисним вибухом. На місці інциденту працюють поліція і федеральні відомства.
Раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні вранці стався вибух поряд з рестораном "Золотий Шафран" на Оболоні. Зараз правоохоронці встановлюють, що саме вибухнуло поблизу закладу.