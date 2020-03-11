Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальном насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что суд штата Нью-Йорк признал Вайнштейна виновным в изнасиловании женщины в номере отеля в Нью-Йорке в 2013 году и сексуальном насилии в отношении другой женщины. По данным статьям продюсеру максимально грозило 29 лет тюрьмы.

Также сообщается, что обе жертвы - некогда начинающая актриса и бывшая телеассистент - выступили на суде перед тем, как Вайнштейну вынесли приговор.

Напомним, в 2017 году Бюро гражданских прав в Нью-Йорке начало расследование в отношении компании Weinstein Company, которая основана замешанным в сексуальном скандале продюсером Харви Вайнштейном. В частности, следствие искало любые жалобы, связанных с сексуальными домогательствами или дискриминацией по гендерному и любому другому признаку.

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из компании после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. История обвинений в его адрес породила так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись другие знаменитости.