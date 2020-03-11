Американського продюсера Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці

Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого в сексуальному насильстві, засудили до 23 років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що суд штату Нью-Йорк визнав Вайнштейна винним у зґвалтуванні жінки в номері готелю в Нью-Йорку у 2013 році і сексуальному насильстві щодо іншої жінки. За даними статтями продюсеру максимально загрожувало 29 років в'язниці.

Також повідомляється, що обидві жертви - колись починаюча актриса і колишня телеассистентка - виступили на суді перед тим, як Вайнштейну винесли вирок.

Нагадаємо, у 2017 році Бюро цивільних прав в Нью-Йорку почало розслідування відносно компанії Weinstein Company, яка заснована замішаним у сексуальному скандалі продюсером Харві Вайнштейном. Зокрема, слідство шукало будь-які скарги, пов'язаних із сексуальними домаганнями або дискримінацією за гендерною і будь-якому іншою ознакою.

У жовтні 2017 року Вайнштейна звільнили з компанії після того, як десятки актрис звинуватили його в сексуальних домаганнях. Історія звинувачень в його адресу породила так званий ефект Вайнштейна, коли аналогічних звинувачень зазнали інші знаменитості.