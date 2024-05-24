Американсько-українська ділова рада підтримала шляхи боротьби з нелегальними сигаретами

"Цього тижня Бюро провело серію обшуків у п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюнових виробів, виявивши підроблені акцизні марки та тютюнові вироби без маркування. Розслідування та процесуальні дії тривають. Ми високо цінуємо Бюро економічної безпеки України, Тимчасову слідчу комісію з розслідування економічних злочинів у Верховній Раді України та особливо Данила Гетманцева, Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, за лідерство у цій роботі. Вкрай важливо, щоб підприємства, які порушують чинне законодавство, припинили свою незаконну діяльність назавжди" - зазначається в заяві Американсько-Української Ділової Ради.

В організації також заявили, що очікують побачити результати таких перевірок, і сподіваються, що розпочаті справи будуть ретельно розслідуватись.

"Ми оптимістично налаштовані щодо того, що боротьба з тіньовою економікою принесе відчутні результати, а справи, розпочаті цього тижня, будуть ретельно розслідувані, що забезпечить притягнення винних до відповідальності. Подальша скоординована робота правоохоронних органів та органів державної влади має важливе значення для запобігання подальшим значним втратам Державного бюджету та забезпечення чесної конкуренції для всіх учасників ринку" – йдеться у повідомленні.