Американо-украинский деловой совет поддержал пути по борьбе с нелегальными сигаретами

"На этой неделе Бюро провело серию обысков в пяти крупнейших отечественных производителей табачных изделий, обнаружив поддельные акцизные марки и табачные изделия без маркировки. Расследования и процессуальные действия продолжаются. Мы высоко ценим Бюро экономической безопасности Украины, Временную следственную комиссию по расследованию экономических преступлений Совету Украины и особенно Даниила Гетманцева, Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, за лидерство в этой работе. Крайне важно, чтобы предприятия, нарушающие действующее законодательство, прекратили свою незаконную деятельность навсегда", - говорится в заявлении Украинского Делового Совета.

В организации также заявили, что ожидают увидеть результаты таких проверок и надеются, что начатые дела будут тщательно расследоваться.

"Мы оптимистично настроены по поводу того, что борьба с теневой экономикой принесет ощутимые результаты, а дела, начатые на этой неделе, будут тщательно расследованы, что обеспечит привлечение виновных к ответственности. Дальнейшая скоординированная работа правоохранительных органов и органов государственной власти имеет важное значение для предотвращения дальнейших значительных потерь Государственного бюджета и обеспечения честной конкуренции для всех участников рынка," – говорится в сообщении.