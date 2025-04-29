Американський винищувач F-18 затонув у Червоному морі після атаки хуситів

ВМС США повідомили, що винищувач F/A-18 Super Hornet втратив свою силу в морі після того, як впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman під час буксирування.

Інцидент стався, коли "Трумен" різко повернув, щоб уникнути ракетного нападу хуситів, що атакували авіаносець в Червоному морі.

За словами американського чиновника, літак був активно буксируваний в ангарі, коли екіпаж втратив контроль.

В результаті, винищувач і тягач впали за борт. ВМС зазначили, що персонал на борту врахований, і один моряк отримав легке поранення. Відразу після інциденту моряки вжили заходів безпеки та відступили від літака.

Хусити, підтримувані Іраном, заявили про атаку безпілотниками та ракетами на авіаносець. Однак точні подробиці маневру, який здійснив "Трумен", щоб уникнути вогню, не були оприлюднені.

Очевидці повідомляють, що авіаносці класу "Німіц", до якого належить "Трумен", можуть здійснювати різкі повороти навіть при високій швидкості.

Другий американський чиновник підтвердив, що літак затонув, і додав, що вартість одного винищувача F/A-18 перевищує 60 мільйонів доларів. Проводиться розслідування інциденту.