Американский суд назначил дату процесса по делу Парнаса

Федеральный судья США назначил на 5 октября судебное разбирательство по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана, двух помощников личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, которые обвиняются в нарушении правил ведения избирательных кампаний. Об этом передает Reuters.

Суд также предоставил временные рамки для получения дополнительной информации об их предполагаемых нарушениях финансирования избирательной кампании до президентских выборов в ноябре 2020.

Уроженцу Украины Парнасу и уроженцу Беларуси Фруману в октябре прошлого года было предъявлено обвинение в том, что они якобы использовали подставную компанию для незаконного пожертвования в размере 325 тысяч долларов в комитет, поддерживающий переизбрание президентом США Дональда Трампа.

Деньги Парнас и Фруман получили якобы от неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. А законодательство США запрещает политикам принимать иностранные пожертвования.

Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи в Украине.

Как следует из решения судьи, до 1 мая стороны должны изложить суду свои позиции, затем ответы на позицию противоположной стороны, после чего 5 октября начнется сам процесс с участием присяжных. Судебный процесс может длиться две-три недели.

Ранее Парнас предложил дать показания на процессе импичмента Трампа в Сенате США о попытках отстранить Мари Йованович от должности посла США в Украине и собрать "грязь" об одном из главных конкурентов Трампа на выборах президента - Джо Байдене и его сыне Хантере.

В январе Парнас также предоставил законодателям-демократам, которые хотят свергнуть Трампа, материалы, в том числе текстовые сообщения и другую переписку, подробно рассказывающую о его усилиях по работе с Джулиани, чтобы Украина объявила о коррупционном расследовании в отношении Байдена.

Однако контролируемый республиканцами Сенат проголосовал против вызова свидетелей на суде по импичменту, расчищая путь для вероятного оправдания Трампа.

Трамп в ответ также заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла в Украине.

Финальное голосование по делу об импичменте пройдет уже в эту среду, 5 февраля. Вероятнее всего, республиканское большинство оправдает Трампа на итоговом голосовании.

Напомним, в сети появилась аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.