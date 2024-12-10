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Американський словник Merriam-Webster назвав слово 2024 року

Фото: Слово 2024 року за версією словника Merriam-Webster (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Американський словник Merriam-Webster назвав "Слово року 2024". Цьогоріч ним стало слово polarization.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merriam-Webster.

Polarization (походить від латинського polaris) - це поділ на дві різко відмінні протилежності. Зокрема стан, за якого думки, переконання чи інтереси групи або суспільства концентруються на протилежних крайнощах.

За версією Merriam-Webster, слово polarization відображало бажання американців краще зрозуміти складний стан справ в їхній країні та в усьому світі.

Це слово також широко використовувалося в медіапросторі. Зокрема, для опису розбіжностей після виборів у США.

Polarization та дієслово polarize з’явилися на початку 1800-х років. Тоді вони вперше описали світлові хвилі. Фізичне значення дієслова polarize - "примушувати вібрувати за певною схемою" - призвело до політичного та культурного значення, яке допомагає визначити світ сьогодні.

Окрім слова polarization, словник Merriam-Webster також відзначив і інші слова, що були популярними у 2024 році. Серед них були:

  • Totality (повнота) - у квітні 2024 року відбулося повне місячне затемнення Сонця. Багато людей через це відкрили для себе маловідоме значення слова totality: "стан повного затемнення".
  • Demure (скромно) - слово стало популярним заразом з мемом: "Very demure, very mindful". Вперше слово вживалося в XIV столітті та описувало людей, які не прагнуть привертати уваги. 
  • Fortnight (14 днів) - слово стало популярним після появи однойменної пісні Тейлор Свіфт та Post Malone.

Читайте також, творці Кембриджського словника англійської мови (Cambridge Dictionary) назвали "Слово року". Цьогоріч це слово - manifest.

Manifest - це використання таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення бажаного, що підвищить вірогідність того, що це відбудеться.

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