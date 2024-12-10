Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2024 года

Polarization (происходит от латинского polaris) - это разделение на две резко отличные противоположности. В частности, состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп/общества концентрируются на противоположных крайностях.

По версии Merriam-Webster слово polarization отражало желание американцев лучше понять сложное положение дел в их стране и во всем мире.

Это слово также широко использовалось в медиапространстве. В частности, для описания разногласий после выборов в США.

Polarization и глагол polarize появились в начале 1800-х годов. Тогда они в первый раз описали световые волны. Физическое значение глагола polarize - "заставлять вибрировать по определенной схеме" - привело к политическому и культурному значению, которое помогает определить мир сегодня.

Кроме слова polarization, словарь Merriam-Webster также отметил и другие слова, популярные в 2024 году. Среди них были: