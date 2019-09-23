Американский сенатор надеется на возвращение Турции в американскую программу F-35

Соединенные Штаты Америки надеются вернуть Турцию в совместную производственную программу для истребителей F-35. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, передает агентство Anadolu.

Грэм, в том числе, упомянул возможность обсуждения свободной торговли с Турцией.

"Я надеюсь, что мы сможем установить более стратегические отношения с Турцией, попытаться вернуть их в программу F-35, возможно, поговорим о программе свободной торговли", - рассчитывает сенатор.

Он добавил, что Турция - "очень важный союзник, не только для Сирии, но и для всего региона".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить покупку американских ракет Patriot на встрече с президентом Дональдом Трампом в начале этой недели на сессии Генассамблеи ООН. Турецкий президент уверен, что его "дружеские отношения с Трампом" помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.