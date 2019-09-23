ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Американский сенатор надеется на возвращение Турции в американскую программу F-35

Новости » Политика    23.09.2019 - 05:25
Американский сенатор надеется на возвращение Турции в американскую программу F-35
Фото: Линдси Грэм (flickr.com/John Pemble)

Грэм считает Турцию важным союзником для всего региона

Соединенные Штаты Америки надеются вернуть Турцию в совместную производственную программу для истребителей F-35. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, передает агентство Anadolu.

Грэм, в том числе, упомянул возможность обсуждения свободной торговли с Турцией.

"Я надеюсь, что мы сможем установить более стратегические отношения с Турцией, попытаться вернуть их в программу F-35, возможно, поговорим о программе свободной торговли", - рассчитывает сенатор.

Он добавил, что Турция - "очень важный союзник, не только для Сирии, но и для всего региона".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить покупку американских ракет Patriot на встрече с президентом Дональдом Трампом в начале этой недели на сессии Генассамблеи ООН. Турецкий президент уверен, что его "дружеские отношения с Трампом" помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции в Сирии США разместили эсминец в Персидском заливе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияистребители
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь