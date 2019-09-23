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Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35

Новини » Політика    23.09.2019 - 05:25
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
Фото: Ліндсі Грем (flickr.com/John Pemble)

Грем вважає Туреччину важливим союзником для всього регіону

Сполучені Штати Америки сподіваються повернути Туреччину до спільної виробничої програми для винищувачів F-35. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає агентство Anadolu.

Грем, зокрема, згадав можливість обговорення вільної торгівлі з Туреччиною.

"Я сподіваюся, що ми зможемо встановити більш стратегічні відносини з Туреччиною, спробувати повернути їх до програми F-35, можливо, поговоримо про програму вільної торгівлі", - розраховує сенатор.

Він додав, що Туреччина - "дуже важливий союзник, не лише для Сирії, а й для всього регіону".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити покупку американських ракет Patriot на зустрічі з президентом Дональдом Трампом на початку цього тижня на сесії Генасамблеї ООН. Турецький президент впевнений, що його "дружні стосунки з Трампом" допоможуть подолати кризу, яка виникла після придбання Анкарою російських систем протиракетної оборони С-400.

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