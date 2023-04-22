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Американський радіоведучий висунув свою кандидатуру в президенти США

Фото: в США з'явився ще один кандидат в президенти (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Американський радіоведучий Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - заявив Елдер в ефірі Fox News.

Також він висловив свою занепокоєність безпекою кордонів США та сказав, що демократи "роблять Америку системно расистською".

Зазначимо, що Елдер здобув широку популярність серед прихильників республіканців в 2021 році, коли вони разом домагалися відставки губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома через його рішення ввести в штаті певні антиковідні обмеження. Крім цього, він довгий час працював в медіаіндустрії, а також мав юридичну фірму з працевлаштування.

Нагадаємо, що за даними NBC, чинний президент США Джо Байден заявить про свої наміри повторно балотуватись 25 квітня.

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Сполучені Штати Америки