Американський радіоведучий висунув свою кандидатуру в президенти США

Американський радіоведучий Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - заявив Елдер в ефірі Fox News.

Також він висловив свою занепокоєність безпекою кордонів США та сказав, що демократи "роблять Америку системно расистською".

Зазначимо, що Елдер здобув широку популярність серед прихильників республіканців в 2021 році, коли вони разом домагалися відставки губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома через його рішення ввести в штаті певні антиковідні обмеження. Крім цього, він довгий час працював в медіаіндустрії, а також мав юридичну фірму з працевлаштування.