Американський літак здійснив аварійну посадку в Гавані через пожежу

Літак американської авіакомпанії Southwest Airlines, що прямував до Форт-Лодердейла з Гавани, здійснив вимушену посадку в кубинському аеропорту імені Хосе Марті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що причиною екстреної посадки став двигун, що спалахнув внаслідок зіткнення з птахами. "За повідомленнями, рейс № 3923 Southwest, що вилітав з Гавани, Куба, до Форт-Лодердейла, штат Флорида, в неділю вранці, незабаром після зльоту, зазнав атаки зграєю птахів у двигун і носову частину літака", - повідомили в представництві авіакомпанії. Після приземлення у салоні спрацювала аварійна система пожежогасіння. Пасажирам довелося залишити літак аварійними трапами під наглядом пожежників і вантажівок.