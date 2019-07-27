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Американський вантажний корабель Cargo Dragon зблизився з МКС

Новини » Телеком & IT    27.07.2019 - 22:26
Американський вантажний корабель Cargo Dragon зблизився з МКС
Фото (twitter.com/NASA)

Cargo Dragon пристикувався до американського сегменту станції - модуля Harmony

Виведений на орбіту Землі вантажний космічний корабель приватної американської компанії SpaceX Cargo Dragon 27 липня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що Cargo Dragon пристикувався до американського сегменту станції - модуля Harmony в 19:01 (за київським часом). Перед цим який зблизився з МКС корабель був захоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Нік Хейг.

Наступна підводка дистанційної рукою-маніпулятором до МКС і сам процес стикування здійснювався за командами з Центру управління польотами NASA у Х'юстоні. Cargo Dragon доставив близько 2,3 тонн вантажу, у тому числі продовольство, обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень, доставлений американський космічний біомедичний 3D-принтер. Принтер планується використовувати в експериментах по 3D-друку серцевих тканин і органів.

Нагадаємо, з космодрому Wallops в штаті Вірджинія 17 квітня стартувала ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, який повинен доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію.

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