Американский фондовый рынок растет после обвала

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% на открытии торгов во вторник, 10 марта, поскольку надежды на скоординированное смягчение политики для предотвращения глобальной рецессии успокоили нервы инвесторов на следующий день после крупнейшего падения рынка после финансового кризиса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 601,98 пункта, или 2,52%, при открытии до 24 453,00, а S&P 500 открылся повышением на 66,92 пункта, или 2,44%, на 2 813,48.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 269,09 пункта, или на 3,38%, до 8 219,76 пункта на открытии.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 7,79% до 23.851,02, S&P 500 - на 7,60% до 2.746,56, а Nasdaq Composite - на 7,29% до 7.950,68.

Президент США Дональд Трамп в понедельник анонсировал "значительные" шаги для защиты экономики от влияния коронавируса и сообщил, что во вторник обсудит снижение налога на зарплату с республиканцами Конгресса.

Отметим, ситуация на европейских биржах во вторник, 10 марта, нормализуется, а общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7% в понедельник.