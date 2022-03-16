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Американский фонд подготовил Абрамовичу предложение продать "Челси"

Фото: Игроки лондонского клуба после матча АПЛ (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Глобальная компания по управлению активами Oaktree Capital Management готова спасти лондонский "Челси" от потенциального банкротства, приобретя клуб у подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Компания с Говардом Марксом во главе готова принять участие в торгах по продаже "Челси". Пока руководитель Oaktree Capital Management полагается только на себя, хотя создание специального консорциума для покупки "синих" остается одним из вариантов.

Oaktree не в первый раз делает попытку выйти на европейский футбольный рынок. Фонд профинансировал долговые обязательства китайской компании Suning, владеющей контрольным пакетом акций миланского "Интера". Также в собственности Oaktree находится клуб французской Лиги 2 "Кан".

Продажа "Челси" заинтересовала инвесторов из разных уголков планеты. Возможность приобрести действующего победителя Лиги чемпионов выпадает нечасто, так что за "синих" готовы побороться ориентировочно два десятка потенциальных покупателей.

К слову, экс-форвард "Челси" Андрей Шевченко создал благотворительный фонд для помощи пострадавшим от военного вторжения РФ в Украину.

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