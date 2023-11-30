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Американський есмінець у Червоному морі збив невідомий безпілотник

Четвер 30 листопада 2023 02:29
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Американський есмінець у Червоному морі збив невідомий безпілотник Фото: американський есмінець у Червоному морі збив невідомий безпілотник (usff.navy.mil)
Автор: Константин Широкун

Військовий корабель ВМС США в Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи у Пентагоні на умовах анонімності повідомили, що невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney. За даними джерел, безпілотник був запущений у Ємені. Хто може відповідати за запуск дрона, не повідомляється.

Повідомляється, що дрон було виявлено системою виявлення американського есмінця. Тип озброєння, яким було збито безпілотника, не відомий.

Зазначимо, що есмінець Carney у рамках міжнародних морських навчань Sea Breeze 2019 відвідував Одесу.

США готуються до ескалації на Близькому Сході

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань , які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

У жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.

Штати через регіональну напруженість у зв'язку з війною в Ізраїлі перекинули на Близькому Сході свої сили, зокрема авіаносці, морську піхоту і направили кораблі з військами до Червоного моря.

Нагадаємо, що єменські повстанці-хусіти з 2014 ведуть затяжну громадянську війну з офіційним урядом країни, який підтримують суперники Тегерана.

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