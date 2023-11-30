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Американский эсминец в Красном море сбил неопознанный беспилотник

Четверг 30 ноября 2023 02:29
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Американский эсминец в Красном море сбил неопознанный беспилотник Фото: американский эсминец в Красном море сбил неопознанный беспилотник (usff.navy.mil)
Автор: Константин Широкун

Военный корабль ВМС США в Красном море сбил беспилотник, предположительно летевший из Йемена в направлении Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица в Пентагоне на условиях анонимности сообщили, что неопознанный беспилотник был сбит эсминцем Carney. По данным источников, беспилотник был запущен в Йемене. Кто может нести ответственность за запуск дрона, не сообщается.

Сообщается, что дрон был выявлен системой обнаружения американского эсминца. Тип вооружения, которым был сбит беспилотник, не известен.

Отметим, что эсминец Carney в рамках международных морских учений Sea Breeze 2019 посещал Одессу.

США готовятся к эскалации на Ближнем Востоке

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям группировок, которые поддерживаются Ираном, на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

В октябре американский военный корабль перехватил крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены хуситами из Йемена в сторону Израиля.

Штаты из-за региональной напряженности в связи с войной в Израиле перебросили на Ближний Востоке свои силы, в частности авианосцы, морскую пехоту, и направили корабли с войсками в Красное море.

Напомним, что йеменские повстанцы-хуситы с 2014 года ведут затяжную гражданскую войну с официальным правительством страны, которое поддерживают соперники Тегерана.

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