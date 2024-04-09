Американський екс-дипломат: не потрібно виключати введення наземних військ в Україну

Не потрібно виключати введення наземних іноземних військ в Україну.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.
"(Президент Франції Еммануель, - ред) Макрон абсолютно правий. Ми не повинні прибирати різні опції зі столу і оголошувати, що ми прибираємо опції зі столу", - заявив він.
За словами Волкера, сильнішим сигналом для російського диктатора Володимира Путіна стала негайна і рішуча відмова від цього з боку Німеччини і США.
"Ось що почув Путін: відсутність рішучості, відсутність зобов'язань з боку Заходу. Усе, що говорив Макрон, це те, що ми не повинні нічого виключати, ми не повинні виключати введення наземних військ. І я повністю згоден, не варто цього виключати. Це не означає, що війська треба вводити зараз. Це не те, що він говорить. Просто не прибирайте опцію зі столу", - підкреслив дипломат.
Волкер заявив, що також було висловлено ідею про пряму участь іноземних військ у протиповітряній обороні України.
"Ми постачаємо зброю і боєприпаси для ППО України, але реальність така, що країни НАТО межують з Україною, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, і в нас уже були випадки, коли ракети пролітали над повітряним простором Польщі. Ці ракети і дрони націлені на мирне населення. Таким чином, країнам НАТО цілком розумно почати думати про те, щоб допомагати знищувати ці ракети і безпілотники, які атакують цивільне населення, як гуманітарний жест і розширення системи протиповітряної оборони НАТО, оскільки насправді вони також становлять небезпеку для НАТО", - заявив він.
Дипломат зазначив, що немає причин, через які НАТО не повинно на це зважати, і це можуть бути або підрозділи ППО в країнах НАТО, або це можуть бути підрозділи ППО в стратегічних точках в Україні.
"Я думаю, було б розумно мати купол ППО над усім простором від Миколаєва до Румунії. Це було б дуже добре для безпеки транспорту, дуже добре для безпеки цивільного населення, для безпеки судноплавства. Якби у вас був невеликий контингент військ протиповітряної оборони, можливо, французів, які могли б захистити небо - я не бачу в цьому нічого поганого", - підкреслив він.
Волкер заявив, що Захід може привести свої війська, свою техніку, "сидіти там з українцями, проводити всю роботу з наведення на ціль".
"Це деталі. Справа в тому, що ми могли б брати набагато більш безпосередню участь у захисті цивільного населення, ніж зараз", - пояснив він.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.
Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосереднє відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.
Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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