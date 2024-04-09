Американський екс-дипломат: не потрібно виключати введення наземних військ в Україну

"(Президент Франції Еммануель, - ред) Макрон абсолютно правий. Ми не повинні прибирати різні опції зі столу і оголошувати, що ми прибираємо опції зі столу", - заявив він.

За словами Волкера, сильнішим сигналом для російського диктатора Володимира Путіна стала негайна і рішуча відмова від цього з боку Німеччини і США.

"Ось що почув Путін: відсутність рішучості, відсутність зобов'язань з боку Заходу. Усе, що говорив Макрон, це те, що ми не повинні нічого виключати, ми не повинні виключати введення наземних військ. І я повністю згоден, не варто цього виключати. Це не означає, що війська треба вводити зараз. Це не те, що він говорить. Просто не прибирайте опцію зі столу", - підкреслив дипломат.

Волкер заявив, що також було висловлено ідею про пряму участь іноземних військ у протиповітряній обороні України.

"Ми постачаємо зброю і боєприпаси для ППО України, але реальність така, що країни НАТО межують з Україною, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, і в нас уже були випадки, коли ракети пролітали над повітряним простором Польщі. Ці ракети і дрони націлені на мирне населення. Таким чином, країнам НАТО цілком розумно почати думати про те, щоб допомагати знищувати ці ракети і безпілотники, які атакують цивільне населення, як гуманітарний жест і розширення системи протиповітряної оборони НАТО, оскільки насправді вони також становлять небезпеку для НАТО", - заявив він.

Дипломат зазначив, що немає причин, через які НАТО не повинно на це зважати, і це можуть бути або підрозділи ППО в країнах НАТО, або це можуть бути підрозділи ППО в стратегічних точках в Україні.

"Я думаю, було б розумно мати купол ППО над усім простором від Миколаєва до Румунії. Це було б дуже добре для безпеки транспорту, дуже добре для безпеки цивільного населення, для безпеки судноплавства. Якби у вас був невеликий контингент військ протиповітряної оборони, можливо, французів, які могли б захистити небо - я не бачу в цьому нічого поганого", - підкреслив він.

Волкер заявив, що Захід може привести свої війська, свою техніку, "сидіти там з українцями, проводити всю роботу з наведення на ціль".

"Це деталі. Справа в тому, що ми могли б брати набагато більш безпосередню участь у захисті цивільного населення, ніж зараз", - пояснив він.