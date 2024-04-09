Американский экс-дипломат: не нужно исключать ввод наземных войск в Украину

"(Президент Франции Эммануэль, - ред) Макрон абсолютно прав. Мы не должны убирать различные опции со стола и объявлять, что мы убираем опции со стола", - заявил он.

По словам Волкера, более сильным сигналом для российского диктатора Владимира Путина стал немедленный и решительный отказ от этого со стороны Германии и США.

"Вот что услышал Путин: отсутствие решимости, отсутствие обязательств со стороны Запада. Все, что говорил Макрон, это то, что мы не должны ничего исключать, мы не должны исключать ввод наземных войск. И я полностью согласен, не стоит этого исключать. Это не значит, что войска надо вводить сейчас. Это не то, что он говорит. Просто не убирайте опцию со стола", - подчеркнул дипломат.

Волкер заявил, что также была высказана идея о прямом участии иностранных войск в противовоздушной обороне Украины.

"Мы поставляем оружие и боеприпасы для ПВО Украины, но реальность такова, что страны НАТО граничат с Украиной, Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, и у нас уже были случаи, когда ракеты пролетали над воздушным пространством Польши. Эти ракеты и дроны нацелены на мирное население. Таким образом, странам НАТО вполне разумно начать думать о том, чтобы помогать уничтожать эти ракеты и беспилотники, которые атакуют гражданское население, в качестве гуманитарного жеста и расширения системы противовоздушной обороны НАТО, поскольку на самом деле они также представляют опасность для НАТО", - заявил он.

Дипломат отметил, что нет причин, по которым НАТО не должно это учитывать, и это могут быть либо подразделения ПВО в странах НАТО, либо это могут быть подразделения ПВО в стратегических точках в Украине.

"Я думаю, было бы разумно иметь купол ПВО над всем пространством от Николаева до Румынии. Это было бы очень хорошо для безопасности транспорта, очень хорошо для безопасности гражданского населения, для безопасности судоходства. Если бы у вас был небольшой контингент войск противовоздушной обороны, может быть, французов, которые могли бы защитить небо - я не вижу в этом ничего плохого", - подчеркнул он.

Волкер заявил, что Запад может привести свои войска, свою технику, "сидеть там с украинцами, проводить всю работу по наведению на цель".

"Это детали. Дело в том, что мы могли бы принимать гораздо более непосредственное участие в защите гражданского населения, чем сейчас", - пояснил он.