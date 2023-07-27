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Американський доброволець, який отримав поранення в Україні, був евакуйований місією FRIDA Ukraine до Німеччини

Фото: американський доброволець, який отримав поранення в Україні, евакуювали місію FRIDA Ukraine до Німеччини (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Американський доброволець Тревор Рід, який отримав поранення в Україні, евакуювали медико-волонтерську місію FRIDA Ukraine на лікування до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медико-волонтерську місію FRIDA Ukraine.

Тревор Рід - ветеран морської піхоти США, був заарештований у 2019 році в Москві і за неправдивим обвинуваченням засуджений у Росії до 9 років ув'язнення.

Майже три роки він провів у російській в'язниці і внаслідок складних дипломатичних переговорів був обміняний на росіянина Костянтина Ярошенка, який був засуджений у США за причетність до наркоторгівлі в особливо великих розмірах.

"До моменту звільнення Тревора Ріда вже два місяці тривала агресія проти України. І колишній морпіх вирушає добровольцем на фронт, приєднавшись до боротьби з російськими окупантами. Історія з визволенням Ріда з російської в'язниці та подальша його участь у бойових діях на боці ЗСУ зробили американського морду із найвідоміших іноземних добровольців", - розповідають у медико-волонтерській місії.

Декілька днів тому під час боїв він отримав поранення, підірвавшись на міні.

Лікарі-волонтери FRIDA Ukraine стабілізували стан пацієнта та організували медичну евакуацію постраждалого добровольця для подальшого лікування до Німеччини.

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